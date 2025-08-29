Camex aplica antidumping em importações de folhas metálicas de aço da China

O Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) aplicou direito antidumping definitivo por até cinco anos sobre as às importações brasileiras de folhas metálicas de aço carbono - ligado ou não ligado, de qualquer largura com espessura inferior a 0,5 mm - provenientes da China. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

O órgão também aplicou direito antidumping provisório por até seis meses às importações de resinas de polietileno - polímeros de etileno, em formas primárias, sem carga, com e sem aditivos, com e sem pigmentos - originárias do Canadá e dos Estados Unidos.