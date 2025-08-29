CEO da Scania mostra preocupação com o Brasil por taxa de juros e tarifaço de Trump

O financiamento mais caro e, agora, as tarifas aplicadas nos Estados Unidos - dois fatores que levam as empresas a adiar as compras de caminhões - fazem com que a direção da Scania olhe ao Brasil com preocupação neste momento. Apesar disso, há confiança numa reação das vendas no País, onde está uma de suas maiores operações no mundo e cuja produção é transportada na maioria das vezes sobre os veículos de carga.

Em Södertälje, cidade a 30 quilômetros de Estocolmo onde está sediada a matriz da montadora sueca, o CEO da Scania, Christian Levin, citou a jornalistas brasileiros de apenas três veículos - entre eles, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) - os dois obstáculos que têm gerado bastante insegurança às transportadoras que compram os caminhões da marca. Conforme Levin, todos os clientes da Scania no Brasil estão preocupados com o aumento da taxa de juros. Para piorar, acrescentou, as decisões de investimento desses clientes estão em compasso de espera por conta das tarifas de 50% que o presidente dos EUA, Donald Trump, passou a cobrar de grande parte dos produtos brasileiros.

"Se você olha para a Argentina, o mercado está indo muito bem, após muitos anos de sofrimento. Mas ainda que muitos mercados da América Latina mostrem um desempenho positivo, o Brasil é muito grande para nós, e o que acontece no Brasil é de extrema importância. Então, estamos neste ano um pouquinho preocupados com o Brasil", afirmou o executivo em entrevista aos jornalistas brasileiros que visitaram a sede em Södertälje na segunda-feira.