Dívida Líquida chegou ao maior nível da série histórica em julho, com 63,7% do PIB, diz BC

A dívida líquida do setor público consolidado (DLSP) chegou ao pico da série histórica do Banco Central em julho, disse nesta sexta-feira, 29, o chefe do Departamento de Estatísticas da autarquia, Fernando Rocha, em uma entrevista coletiva sobre as estatísticas fiscais do mês passado.

A DLSP como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,8 ponto porcentual entre junho e julho, de 62,9% para 63,7%.

Ao todo, o déficit primário do mês passado adicionou 0,5 ponto à razão, e o pagamento de juros, outros 0,9 ponto. A variação cambial retirou 0,3 ponto, e o crescimento do PIB, 0,4 ponto.