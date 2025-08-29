Dólar sobe a R$ 5,42 no dia, mas cai 3,19% em agosto de olho em juros nos EUA

Pela manhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que autorizou o início de consultas para usar a Lei de Reciprocidade Econômica contra os EUA, com o objetivo de "fazer andar" a resposta brasileira ao tarifaço do presidente americano, Donald Trump.

Lula ponderou que o processo é "um pouco demorado" e que não "tem pressa" em aplicar a reciprocidade. "Tomei a medida porque nós temos que fazer andar o processo", disse o presidente em entrevista à Rádio Itatiaia.

"Não acredito que o mercado veja Lula tomando uma iniciativa nesse sentido da reciprocidade. Seria um tiro no pé do governo. Por enquanto, é apenas um ruído, mas merece atenção. Se vier alguma medida será muito ruim para os ativos locais", afirma Bacelar, da Azimut.

O gestor destaca que o real se beneficia do enfraquecimento global do dólar e da taxa Selic elevada, que torna muito custosa a aposta contra a moeda brasileira. Ele observa, porém, que a deterioração das contas externas, com aumento do déficit em transações correntes, pode limitar uma apreciação mais forte do real.

"Operar contra o real é muito caro por conta do carrego. Mas o 'trade' de queda do dólar já andou muito. Estou sem posição em moeda neste momento", afirma Bacelar.

Termômetro do comportamento da moeda norte-americana ante uma cesta de seis divisas fortes, o Dollar Index (DXY) operou em leve queda ao longo do dia e rondava 97,800 pontos no fim da tarde, encerrando agosto com perdas de mais de 2,20%. O dólar também recuou frente à maioria das moedas emergentes e de países exportadores de commodities.