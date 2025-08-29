Estratégia de exportação da Scania busca otimizar fábrica no ABC, diz executivo

Brasileiro, Castello entrou na Scania em 1994 como trainee e, após ser promovido a cargos de liderança no Brasil, na Europa e no Oriente Médio, assumiu o comando da logística não apenas da Scania, mas também do grupo Traton, onde estão as marcas de veículos comerciais da Volkswagen - entre elas, a International, que tem fábricas nos Estados Unidos, de Donald Trump.

Na entrevista ao Broadcast, ele conta que as tarifas de Trump ainda não levaram o grupo a substituir fornecedores da Europa por americanos. Apesar de uma série de dificuldades no transporte de cargas - de conflitos geopoliticos que obstruem rotas a barreiras tarifárias, passando pelas mudanças climáticas -, Castello diz que já enfrentou mais dificuldades. "Eu diria que o momento mais crítico foi durante a covid, porque havia uma incerteza muito grande."

Leia abaixo os principais trechos da entrevista.

Como dificuldades relacionadas a conflitos geopolíticos, barreiras tarifárias e mudanças climáticas afetaram rotas, prazos e custos da Scania?

Por sermos uma empresa baseada no conceito de produto e soluções globais, sempre defendemos o livre comércio. Porém, sabemos que existem barreiras alfandegárias e não alfandegárias. Quando desenhamos novas rotas, levamos em consideração a situação atual e qual pode ser a situação no futuro. Quando vamos nomear um fornecedor, fazemos a análise de onde está o fornecedor, onde as peças vão ser consumidas, qual é custo de transporte, se existem barreiras alfandegárias e não alfandegárias. São fatores incorporados nessa análise de prós e contras. Quando acontecem mudanças - como covid, greve ou bloqueio do canal de Suez -, elas são incorporadas em nosso modelo, e decidimos se vale a pena mudar o fluxo. Por exemplo, como o transporte marítimo não passa mais pelo Mar Vermelho em razão dos ataques de rebeldes houthis no Canal de Suez, é preciso contornar toda a África. Todo transporte marítimo entre Europa e Ásia aumentou em 20 ou 30 dias.

As tarifas dos Estados Unidos também exigem um rearranjo?