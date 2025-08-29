Etanol e diesel sobem em agosto em São Paulo, mostra pesquisa; gasolina aditivada cai

Os preços dos combustíveis apresentaram comportamentos distintos na cidade de São Paulo em agosto, segundo levantamento do Sem Parar, plataforma de soluções para carros. No mesmo mês em que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) apontou deflação de 0,14%, após avanço de 0,33% em julho, observou-se avanço nos valores do etanol e diesel, e queda no preço da gasolina.

O diesel comum liderou a alta com aumento de 1,3% e passou de R$6,10 para R$6,18 e o aditivado avançou 0,7% indo de R$ 6,14 para R$ 6,18. Tanto o etanol comum quanto o aditivado registraram leve alta de 0,6%. O preço do comum subiu de R$ 3,91 para R$ 3,93, enquanto o aditivado foi de R$ 4,49 para R$ 4,52.

A gasolina aditivada teve queda de 0,5%, passando de R$ 6,49 para R$ 6,46. Seguida pela gasolina comum que não registrou variação mantendo R$ 5,93.