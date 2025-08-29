Haddad: Brasil não pode estar entre as 10 maiores economias do mundo e entre os mais desiguais

Para Haddad, o estudo não poderia ser mais oportuno em virtude do fato de que, talvez pela primeira vez na história do Brasil, o Congresso Nacional nas próximas semanas deve se manifestar sobre um primeiro e modesto passo na direção da busca por maior igualdade no país.

"Nós temos insistido em dizer que o Brasil não pode figurar entre as dez maiores economias do mundo e, ao mesmo tempo, estar entre as piores economias do ponto de vista de distribuição de renda. Que é exatamente a situação onde nós nos encontramos. O Congresso tem se debruçado sobre esse tema, tem recebido da parte da opinião pública manifestações muito importantes por meio de pesquisas que estão sendo feitas, por meio de manifestações públicas de cidadãos nas redes sociais, nos meios de comunicação, e eu tenho muita convicção de que, com exceção de um grupo mais extremado de deputados e senadores, o bom senso há de prevalecer para que o Brasil inicie uma trajetória", previu o ministro.

De acordo com ele, está se falando de um passo modesto, mas que vai abrir um caminho para o Brasil buscar o desenvolvimento sustentável. "Nós sabemos que é impossível para um país crescer de forma sustentável com esta distribuição de renda que nós temos no Brasil. É preciso dar mais transparência para a situação social que o Brasil vive, e garantir que nós vamos ter um futuro mais promissor", afirmou.

Ao se dirigir ao economista francês, Haddad disse que, na sua posição de ministro da Fazenda, afirma que o trabalho que Zucman e seus colegas fizeram terá uma grande repercussão no Brasil, por uma sociedade mais livre, justa, e com mais oportunidades para todos os cidadãos brasileiros.

Zucman, por sua vez, explicou que dois pontos chamaram a atenção ao longo do trabalho. O primeiro é que a desigualdade no Brasil é muito maior do que se imaginava. Outro achado, de acordo com ele, é que os mais ricos no Brasil pagam menos impostos que a média nacional e que os super-ricos pagam menos impostos do que os super-ricos de outros países. "Isso, sem dúvida, coloca o Brasil entre os países mais desiguais do mundo em termos de renda", disse o autor do estudo..