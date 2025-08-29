Ibovespa perde força à tarde mas renova também recorde de encerramento

Em dólar, o Ibovespa havia encerrado o mês de junho a 25.552,45 e, no fechamento de julho, recuou para 23.759,29, com a apreciação de 3% para o dólar frente ao real no mês e o recuo nominal de 4% para o índice da B3, convergindo então também para níveis de abril (23.793,63), em patamar um pouco abaixo do visto no fechamento de maio (23.957,79). Na ocasião, o Ibovespa, pela primeira vez, sustentou a marca de 140 mil pontos, então em máxima histórica no dia 20 de maio, elevada à casa de 141 mil em 4 de julho.

Com a máxima a 141,4 mil no fechamento desta sexta-feira, o Ibovespa vai agora a 26.083,04, considerando a queda de 3,19% da divisa americana no mês.

"Notícias favoráveis do exterior, como o PCE métrica de inflação preferida do Fed para a inflação dentro do esperado, sustentam a expectativa de cortes de juros mais cedo possivelmente em setembro nos Estados Unidos", diz Rodrigo Moliterno, head de renda variável da Veedha Investimentos, destacando o desempenho de papéis de consumo (embora muito enfraquecido no fechamento, com o ICON em alta de apenas 0,26%), em dia um pouco mais "pesado", desfavorável, para alguns papéis do setor de metais, como CSN (ON -1,55%), Usiminas (PNA -1,35%) e Gerdau (PN -0,77%). O índice de materiais básicos (IMAT) fechou em baixa de 0,18%

Na ponta ganhadora do Ibovespa na sessão, destaque para Raízen (+7,34%), Marfrig (+5,37%) e Magazine Luiza (+4,46%). No lado oposto, RD Saúde (-6,90%), Porto Seguro (-1,99%) e Prio (-1,84%). Entre as blue chips, Petrobras ON e PN subiram 0,81% e 0,55%, pela ordem, enquanto Vale ON mostrou alta de 0,29% no fechamento. Entre os maiores bancos, os ganhos da sessão foram de 0,14% (Santander Unit) a 1,62% (Banco do Brasil ON) no encerramento.

Na sessão, destaque para Raízen, com a ação reagindo ao anúncio de venda de mais duas usinas por R$ 1,54 bilhão, aponta Marcelo Bolzan, sócio da The Hill Capital. "É muito positivo para a empresa, que está bastante alavancada: os desinvestimentos são necessários para ajustar o nível de endividamento", acrescenta. Na contramão, aponta Bolzan, vieram as ações da Natura, após ganhos em sessões anteriores.

De forma geral, a semana foi de forte avanço para o Ibovespa, nas máximas históricas, em movimento embasado nesta sexta-feira pelo alinhado PCE nos Estados Unidos, observa também Gabriel Cecco, especialista da Valor Investimentos. Ele destaca, no gráfico semanal, posição acima das médias móveis para o índice da B3, em que consolida viés positivo que pode alçá-lo, em prazo mais longo, até os 150 mil pontos. "Há suporte importante na faixa de 137 a 138 mil pontos e, olhando para frente, o gráfico mostra que o índice pode buscar a faixa de 143,9 mil a 146,8 mil pontos, há espaço para isso", acrescenta, referindo-se também ao impulso recebido pelo Ibovespa ao longo das últimas quatro semanas.