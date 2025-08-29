Indicador de Incerteza da economia cai 2,5 pontos em agosto ante julho, aponta FGV

O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) teve queda de 2,5 pontos na passagem de julho para agosto, para 110,7 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na métrica de médias móveis trimestrais, o IIE-Br caiu 0,7 ponto.

"Após a alta registrada no mês anterior, o Indicador de Incerteza volta a recuar, num movimento de acomodação frente aos intensos ruídos provocados pelo anúncio do governo norte-americano das tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos", avaliou Anna Carolina Gouveia, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

O IIE-Br é formado por dois componentes: o IIE-Br Mídia, que faz o mapeamento nos principais jornais da frequência de notícias com menção à incerteza; e o IIE-Br Expectativa, que é construído a partir das dispersões das previsões para a taxa de câmbio e para o IPCA.