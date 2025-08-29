Lula diz que Brasil não quer ser tratado como 'moleque' e que País tem maturidade suficiente

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta sexta-feira, 29, que o Brasil não quer ser tratado como "moleque" nas negociações tarifárias com os Estados Unidos e voltou a defender que o Brasil direcione para outros países a produção que não for vendida para o país governado por Donald Trump. "O Brasil não quer ser tratado como moleque. O Brasil já tem maturidade suficiente para ser respeitado. Não é porque alguém é mais rico que eu que pode falar mais grosso comigo, não. Não pode", declarou, durante visita a obras da Avenida Prefeito Newton Cardoso, em Contagem (MG).

Lula reafirmou que o Brasil está disposto a conversar com os Estados Unidos e repetiu "Quando quiserem negociar, o 'Lulinha Paz e Amor' estará de volta."

O presidente afirmou, no entanto, que não há interlocutor dos Estados Unidos e lembrou da reunião que o secretário do Tesouro daquele país, Scott Bessent, cancelou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. "Não tem ninguém querendo negociar do lado americano. Na semana passada, o secretário de Tesouro americano tinha uma audiência com o ministro Fernando Haddad. Ele suspendeu a reunião com Haddad e foi atender Eduardo Bolsonaro para contar mentiras para ele lá nos Estados Unidos."