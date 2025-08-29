Para Amcham Brasil, aplicação da lei de reciprocidade aos EUA prejudica parceria bilateral

A Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham) entende que medidas de reciprocidade tenderiam a agravar o conflito bilateral e reduzir o espaço para negociações, ampliando incertezas para os negócios. A afirmação atende a pedido do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) para comentar a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de autorizar o Itamaraty a estudar a viabilidade de aplicar a Lei da Reciprocidade - equivalente à Seção 301 americana - contra os Estados Unidos.

"Amcham Brasil reitera seu entendimento de que soluções comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos devem ser buscadas pela intensificação do diálogo e a abertura de negociações, com o objetivo de preservar e ampliar a parceria bilateral", diz a câmara em nota.

A Amcham cita uma de suas pesquisas recentes mostrando que 86% das empresas avaliam que medidas de reciprocidade tenderiam a agravar o conflito bilateral e reduzir o espaço para negociações, ampliando incertezas para os negócios.