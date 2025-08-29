Petróleo fecha em queda com apreensão sobre oferta da Opep mesmo com riscos geopolíticos

Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda nesta sexta-feira, 29, pressionados pela perspectiva de aumento da oferta com novos barris da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Mercado monitora ainda riscos potenciais para as exportações russas, diante da possibilidade de tarifas dos EUA sobre importações da China, maior compradora do óleo russo, enquanto a guerra entre Rússia e Ucrânia se prolonga.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em queda de 0,91% (US$ 0,59), a US$ 64,01 o barril. O WTI avançou 0,55% na semana e recuou 7,58% no mês. Já o Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 0,73% (US$ 0,50), a US$ 67,48 o barril - com avanço semanal de 0,39% e recuo mensal de 5,89%.

As tarifas secundárias impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, à Índia tiveram efeito limitado sobre os fundamentos do mercado global de petróleo e não devem provocar grandes mudanças nos preços daqui para frente, avalia a Capital Economics. O risco maior, segundo a consultoria, é que medidas semelhantes venham a ser aplicadas à China, maior importadora de petróleo bruto russo, o que poderia "desorganizar significativamente os fluxos globais".