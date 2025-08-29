PIB da Itália (final) encolhe 0,1% no segundo trimestre ante o primeiro, conforme previsto

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália encolheu 0,1% no segundo trimestre ante o primeiro, segundo resultado final divulgado nesta sexta-feira, 29, pela Istat, como é conhecida a agência de estatísticas do país. O indicador confirmou a estimativa preliminar e a previsão de analistas consultados pela FactSet. Na comparação anual, o PIB italiano cresceu 0,4% entre abril e junho, também em linha com a primeira leitura.