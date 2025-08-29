PIB de Portugal cresce 0,6% no segundo trimestre ante o anterior, confirma 2ª estimativa

O Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal cresceu 0,6% no segundo trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, de acordo com segunda estimativa divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta sexta-feira, 29. Na comparação anual, o PIB português teve expansão de 1,9% entre abril e junho. Os resultados confirmaram a leitura preliminar do indicador.
FIM DOS JOGOS DE PARIS
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.