PLOA traz previsão de gastos para médio prazo; Previdência chegará a R$ 1,15 tri em 2027

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026 trouxe um detalhamento do marco orçamentário de médio prazo para despesas primárias, com previsão de gastos de 2027 a 2029. De acordo com o documento, a previdência básica, por exemplo, vai consumir R$ 1,079 trilhão em 2026, R$ 1,157 trilhão em 2027, R$ 1,234 trilhão em 2028 e R$ 1,308 trilhão em 2029.

Veja abaixo a previsão orçamentária de outras subfunções para 2026 e para os próximos anos:

* Administração Geral: R$ 229,4 bilhões em 2026; R$ 238,0 bilhões em 2027; R$ 250,4 bilhões em 2028; e R$ 261,9 bilhões em 2029.