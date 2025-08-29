Spirit Airlines entra com pedido de falência pela segunda vez em menos de 1 ano

A Spirit Airlines entrou com pedido de falência pela segunda vez em um ano, após uma reorganização anterior não conseguir colocá-la em uma base financeira estável. A companhia aérea de baixo custo disse nesta sexta-feira que precisa cortar gastos e fazer mudanças drásticas em seus negócios, enquanto enfrenta a demanda decrescente por viagens e desafios ao modelo de negócios.

A Spirit continuará voando e vendendo passagens durante o processo de falência. Ela fez o pedido de recuperação judicial no tribunal de falências do Distrito Sul de Nova York.

A empresa havia entrado com pedido de recuperação judicial em novembro passado, após várias tentativas fracassadas de fusão com outras companhias aéreas.