Taxas futuras sobem no último pregão do mês, com cautela sobre tensões com EUA

"A chance de entrarmos em uma bola de neve na disputa com os EUA, como aconteceu com a China, é o que o mercado teme. Algo que pode inviabilizar o comércio bilateral", afirma Pires. Lá fora, ele acrescenta que o PCE de julho dos EUA, que subiu 0,3%, veio em linha com o esperado, e por isso não fez muito preço por aqui.

No âmbito doméstico, divulgado nesta sexta, o resultado primário do setor público consolidado foi negativo em R$ 66,566 bilhões em julho. A mediana de analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast era de déficit um pouco menor, de R$ 63,25 bilhões. A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) aumentou para 77,6% do PIB no mês passado, um ponto acima de junho. "O mercado não tem ficado muito atento a números fiscais porque o que tem feito mais preço na margem tem sido a questão eleitoral", avalia Pires.

No saldo da semana, a curva de juros perdeu inclinação, com recuo maior das taxas mais longas, enquanto os vértices curtos andaram praticamente de lado. Segundo a equipe econômica do Santander Brasil, na última sexta-feira, o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole - que sinalizou flexibilização da política monetária em setembro -, deslocou a curva doméstica para baixo.

"A queda na parte curta da curva chegou a se aprofundar na segunda-feira, porém o IPCA-15 acima do esperado no dia seguinte desfez o movimento", apontam os economistas. Já na parte mais longa da curva a termo, a redução nas taxas foi mais intensa, e se aproveitou de leilão menor que o previsto de títulos do Tesouro Nacional na semana, avalia o banco.

O ambiente político também ajudou a aliviar os DIs na semana atual, com a visão de que eventual candidatura do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa presidencial de 2026 está ganhando corpo. A alternância de poder é considerada positiva por agentes de mercado devido à expectativa de uma política fiscal mais austera.

O mês de agosto também foi positivo para o mercado de juros, a despeito do quadro fiscal desafiador e do aumento das tensões entre Brasil e EUA. Todas as taxas cederam, com destaque para o vencimento de janeiro de 2027, que caiu abaixo do patamar psicológico de 14%. O vértice abriu o mês em 14,21%.