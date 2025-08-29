Trump pede que tribunal negue pedido de diretora para retornar às suas funções no Fed

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que o tribunal negue o pedido da diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Lisa Cook, para anular sua demissão e reintegrá-la às suas funções no banco central americano, em solicitação protocolada nesta sexta-feira, 29, pelo Departamento da Justiça. Trump citou uma lista de razões pelas quais acredita que o pedido deveria ser rejeitado pela justiça norte-americana.

Entre elas, o presidente argumentou que ofereceu direito de resposta à Cook ao divulgar as alegações de fraude hipotecária publicamente e classificou como "nulo" o argumento de que não há causa para demissão, afirmando que não há mérito no processo da diretora.

"A remoção por justa causa é um padrão abrangente, e um que o Congresso confiou à discrição do presidente", argumenta o departamento. "Mesmo que estivesse sujeito a qualquer revisão judicial - e mais de um século de jurisprudência sugere que não está -, essa revisão teria que ser altamente deferente, para não interferir na autoridade constitucional do presidente sobre autoridades do Estado".