Zona do euro: expectativas de inflação para 1 ano permanecem em 2,6% em julho, afirma BCE

As expectativas de inflação dos consumidores da zona do euro para os próximos 12 meses permaneceram em 2,6% em julho, inalteradas na comparação com junho de acordo com relatório publicado pelo Banco Central Europeu (BCE) nesta sexta-feira, 29. A pesquisa contém os principais indicadores agregados da Pesquisa de Expectativas do Consumidor (CES) relacionados à inflação. Ainda segundo o documento, as expectativas de inflação para os próximos três anos subiram de 2,4% em junho para 2,5% em julho, enquanto a projeção para cinco anos permaneceu em 2,1% pelo oitavo mês consecutivo.