Dirigente do Fed se defende e pede para manter cargo durante processo de demissão

Lisa, que desde o início afirmou que não seria pressionada a renunciar, agora precisa defender não apenas a si mesma, mas também o Fed como um todo. Ela precisa fazê-lo sem o apoio institucional formal do banco central, que, por razões legais, não pode defendê-la diretamente. Em vez disso, ela está sendo representada na audiência por seu advogado particular.

Os argumentos na audiência de ontem se concentraram no que constitui "causa", que neste caso são as acusações não comprovadas de fraude hipotecária. À juíza distrital dos EUA, Jia Cobb, o advogado de Lisa Cook, Abbe David Lowell, disse que as motivações de Trump são claras. "Ele já disse que quer a maioria (no conselho do Fed)."

Se a demissão de Lisa for mantida, provavelmente comprometerá a independência de longa data do Fed. Nenhum presidente jamais demitiu um governador da autoridade monetária americana nos seus 112 anos de história.

Se Lisa vencer, a capacidade do presidente de pressionar autoridades para que deixem o Fed será seriamente reduzida e a independência do banco central será reforçada.

A decisão do tribunal distrital não é esperada antes do Dia do Trabalho nos EUA - comemorado na primeira segunda-feira de setembro, portanto na próxima segunda-feira, dia 1.º -, embora a juíza Jia Cobb tenha dito que tentaria agilizar o caso.

O advogado de Lisa condenou o que considerou "uma campanha de difamação óbvia com o objetivo de desacreditar a governadora Cook... Nada nessas alegações vagas e infundadas tem qualquer relevância para o papel da governadora Cook no Federal Reserve, e elas não justificam de forma alguma sua remoção do conselho". (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)