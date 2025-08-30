MP de data centers aai em setembro e vai destravar investimentos, dizem empresas

O corte de impostos federais reduzirá significativamente o custo dos equipamentos, que representam o grosso dos desembolsos com a implantação de um data center. O diretor de tecnologia e líder de estratégia na Ascenty, Marcos Siqueira, exemplificou que a construção de um data center de 100 megawatts requer aporte de US$ 1 bilhão, enquanto os equipamentos demandam outros US$ 7 bilhões a US$ 8 bilhões. Em sua visão, o programa será capaz de destravar os investimentos no setor.

"O ReData vai abrir o apetite de toda a cadeia de infraestrutura, gerando mais investimentos em redes de energia elétrica, internet e construção", declarou Siqueira.

O presidente da Tecto, José Miguel Vilela, disse que o Brasil tem "a faca e o queijo na não" para se tornar um grande polo de data centers, uma vez que conta com energia limpa e renovável, muitos terrenos disponíveis e apoio do setor público. "Faltam alguns detalhes para superar. Um deles é a desvantagem fiscal", afirmou. "Hoje, a tarifa de importação é ridiculamente alta, praticamente nos tira do mercado."

O presidente da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom), Affonso Nina, confirmou também à Broadcast a previsão compartilhada pelo governo de que o ReData sairá em setembro. Apesar do corte de impostos, a medida terá um efeito positivo na arrecadação pública, ao movimentar outros segmentos.

"A isenção do imposto de importação vai ser compensada, mas o País ainda terá arrecadação com a construção, com os outros componentes não importados, e com o consumo de energia", afirmou Nina, lembrando que os data centers têm previsão de operar por décadas.

O presidente da Elea, Alessandro Lombardi, disse que, após o anúncio do programa brasileiro em Palo Alto, em maio, "todo o mercado norte-americano está contando com isso". "Os ajustes tributários vão ajudar a deslanchar o setor para sempre. Não tenho dúvida de que o Brasil será o mercado de data centers do futuro", enfatizou Lombardi.