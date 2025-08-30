Veja o que se sabe até agora sobre o Orçamento de 2026 enviado pelo Governo Lula ao Congresso

Para atingir esse objetivo, o governo prevê obter uma receita líquida de R$ 2,577 trilhões, ou 18,64% do PIB, e limitar a despesa primária a R$ 2,601 trilhões, ou 18,81% do PIB. O limite de despesas é R$ 168 bilhões maior do que o de 2025. Os gastos obrigatórios devem somar R$ 2,374 trilhões, e os discricionários, que podem ser definidos pelo governo, serão limitados a R$ 227 bilhões.

As estimativas do governo levam em conta um crescimento de 2,44% para o PIB do ano que vem, além de um IPCA de 3,60%. A previsão para a taxa Selic média de 2026 é de 13,11%, e a da cotação média do dólar, de R$ 5,76. O governo considera que o salário mínimo do ano que vem será de R$ 1.631.

Veja abaixo as principais medidas de receitas previstas no projeto:

Renúncias fiscais

Foram considerados como valores redutores de receitas, ou seja, renúncias de receitas, medidas como o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) e o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD).

"São benefícios novos, que não estavam previstos", explicou o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita, Claudemir Malaquias, em entrevista coletiva sobre o PLOA.