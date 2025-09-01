Alckmin: lei da reciprocidade será aplicada no devido tempo, mas ideia é resolver na negociação

Alckmin anunciou que será publicada nesta terça-feira, 2, a portaria com a suspensão do pagamento de tributos previstos no regime de drawback.

"As empresas vão ter um ano sem precisar pagar o imposto, nem precisar pagar a multa e podem exportar tanto para os Estados Unidos quanto para outros países. Esse era o pleito do setor produtivo, que amanhã estará resolvido com a publicação do drawback".

Alckmin afirmou que o Brasil busca aproximações tanto com os Estados Unidos quanto com a China, mesmo no cenário de tarifaço americano. Após ser questionado sobre a aproximação com o país asiático, Alckmin disse que o Brasil "não tem litígio com ninguém", apenas faz a defesa de sua soberania.

"A tarefa é nos aproximarmos dos dois, não é incompatível. A China é o maior comprador do Brasil, é o maior parceiro comercial. Os Estados Unidos são o maior investidor no Brasil. O que nós queremos é um ótimo relacionamento com a China", afirmou, listando alguns investimentos recentes dos chineses no País.

Sobre os EUA, ele citou as mais de 3.500 empresas americanas presentes no Brasil. E sintetizou: "Nós queremos é fortalecer essa complementaridade econômica".

Viagem ao México