B3 e Tesouro lançam campanha com meme 'Nazaré Confusa' para simplificar acesso a investimentos

A B3 e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) lançaram nesta segunda-feira, 1º de setembro, em São Paulo, uma campanha para incentivar os brasileiros a investirem no Tesouro Direto. Com o mote "O investimento que todo brasileiro entende", a iniciativa quer aproximar ainda mais o público do universo dos investimentos, reforçando a simplicidade, segurança e acessibilidade do produto.

A campanha tem como estrela a atriz Renata Sorrah, conhecida, entre outros trabalhos, pela novela Senhora do Destino, da TV Globo. O papel popularizou a atriz, sobretudo entre os mais jovens, com o meme "Nazaré Confusa", e por isso ela foi escolhida para estrelar o vídeo da campanha. De acordo com a B3, a peça produzida será veiculada em TV aberta, mídia digital e nas redes sociais a partir desta segunda.

Na cerimônia, que aconteceu na sede da B3, em São Paulo, o CEO da B3, Gilson Finkelstein, destacou que a campanha se insere em um movimento para ampliar e popularizar o acesso aos investimentos no País. Segundo ele, trata-se de uma "linguagem leve e divertida" para reforçar que "investir é para todos".