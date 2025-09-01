Binance lança Medá no México e planeja investir mais de US$ 53 milhões nos próximos quatro anos

A Binance, maior plataforma de negociação de criptoativos do mundo, anunciou o lançamento da Medá, sua nova Instituição de Fundos de Pagamento Eletrônico (IFPE) no México. De acordo com a empresa, a Medá operará como uma vertical independente, com a missão de impulsionar os serviços de tecnologia financeira da Binance em toda a região.

Com um investimento planejado de mais de US$ 53 milhões - aproximadamente um bilhão de pesos mexicanos - nos próximos quatro anos, a Binance busca ampliar o acesso a serviços digitais inovadores e acessíveis. A empresa espera contribuir para a inclusão financeira e fortalecer o ecossistema de ativos virtuais na região.

"Em um mercado altamente concentrado, a Medá aspira se tornar a principal alternativa no setor de tecnologia financeira como processadora de transações em pesos mexicanos. Reconhecendo que o aumento da concorrência beneficia os consumidores, a Medá proporcionará à população mexicana acesso a serviços de tecnologia financeira de maior qualidade a custos mais acessíveis", comenta Guilherme Nazar, Vice-Presidente Regional da Binance para a América Latina.