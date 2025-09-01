Bolsas da Europa sobem, com indicadores e de olho na França, em dia de liquidez reduzida

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta segunda-feira, 1º de setembro, em sessão com liquidez reduzida pelo feriado do trabalho nos Estados Unidos, que limitou as operações. Na Europa, houve a divulgação de indicadores em uma semana que promete sinalizações para os próximos passos do Banco Central Europeu (BCE), além de contar com os desdobramentos da crise francesa.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,23%, a 551,43 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,10%, a 9.196,34 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,51%, a 24.023,06 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,05%, a 7.707,90 pontos. As cotações são preliminares.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro divulgado na terça-feira será crucial para o BCE, que deverá permanecer com as taxas inalteradas em setembro, aponta Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank. Já as ações podem sofrer o impacto da incerteza política francesa no curto prazo, sugere.