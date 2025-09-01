Capacidade doméstica da Latam no Brasil cresce 27% na comparação com pré-pandemia

A Latam encerrou o primeiro semestre de 2025 com 22,6 milhões de assentos no mercado doméstico brasileiro. O número representa um crescimento de 27% em relação ao mesmo período de 2019, ano pré-pandemia, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

No segmento internacional, foram 4,3 milhões de assentos, alta de 3% frente a 2019. Somados, os dois mercados alcançaram 26,9 milhões de assentos no Brasil, volume 22% superior ao registrado no primeiro semestre de 2019.

A companhia também ampliou destinos e rotas. No mercado doméstico, os voos diretos passaram a atender 56 aeroportos, contra 44 em 2019, com um total de 138 rotas ante 123. Já no internacional, o número de aeroportos atendidos por voos diretos passou de 26 para 23, enquanto as rotas cresceram de 35 para 38.