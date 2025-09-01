Com liquidez reduzida, taxas futuras longas apagam alta e encerram estáveis

Segundo Luis Otavio Leal, sócio e economista-chefe da G5 Partners, o DI para o começo de 2027 reagiu ao Focus, tendo em vista a ausência de outros indicadores locais na agenda hoje. A partir dos vértices intermediários, porém, as movimentações na curva nesta segunda foram tímidas, em razão do feriado nos EUA.

"Sem o mercado americano, não há muita liquidez, e a parte curta e intermediária fica sem referência. Por isso as últimas notícias tiveram efeito marginal no mercado", diz Leal, referindo-se ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLOA) de 2026.

Apresentado pelo governo ao Congresso na última sexta-feira, após o fechamento do mercado, o PLOA prevê um superávit primário de R$ 34,5 bilhões no ano que vem - o equivalente a 0,25% do PIB, a meta do novo arcabouço fiscal. Especialistas em contas públicas criticaram, no entanto, a falta de clareza em relação a como alcançar as receita líquida, estimada em R$ 2,577 trilhões para o próximo ano, e premissas macroeconômicas otimistas - o governo trabalha com expansão de 2,44% do PIB para 2026 - e avaliam que a meta fiscal de 2026 pode ter de ser alterada. Segundo o economista da G5 Partners, o mercado, que já não estava otimista com o quadro fiscal, teve a percepção negativa reforçada pelos números do PLOA.

Em relatório publicado hoje, as economistas Solange Srour e Débora Nogueira, do UBS Wealth Management, afirmam que os prêmios elevados nos juros longos brasileiros refletem predominantemente um desequilíbrio fiscal e um cenário de incerteza quanto à sustentabilidade da dívida pública local. Um modelo VAR construído pelo UBS aponta que, a cada 1 ponto porcentual de aumento da dívida sobre o PIB, o vértice de cinco anos sobe 0,2 ponto ao longo de 12 meses, e o vencimento de dez anos, 0,16 ponto.

Além da questão fiscal, Leal, da G5 Partners, acrescenta que o julgamento de Bolsonaro no STF, que começa amanhã, também pode ter contribuído para estressar a curva hoje. O político ainda tem espólio eleitoral relevante, observa, e sua situação também pode afetar o impasse entre Brasil e governo Trump. O republicano citou o "tratamento injusto" conferido ao ex-presidente no País como um dos motivos para o tarifaço imposto a produtos brasileiros.