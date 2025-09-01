Confiança Empresarial cai 2,4 pontos em agosto ante julho, para 88,2 pontos, revela FGV

O Índice de Confiança Empresarial reúne os dados das sondagens da Indústria, Serviços, Comércio e Construção. O cálculo leva em conta os pesos proporcionais à participação na economia dos setores investigados, com base em informações extraídas das pesquisas estruturais anuais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a FGV, o objetivo é que o ICE permita uma avaliação mais consistente sobre o ritmo da atividade econômica.

O Índice de Situação Atual Empresarial (ISA-E) caiu 1,3 ponto em agosto ante julho, para 91,7 pontos.

"Após apresentar certa estabilidade durante boa parte do primeiro semestre, o índice acumula 3,7 pontos de queda nos últimos três meses", apontou a FGV.

O Índice de Expectativas (IE-E) teve redução de 3,4 pontos, para 84,8 pontos, menor nível desde junho de 2020, durante a pandemia, quando esteve em 79,2 pontos.

Quanto à situação atual, o componente que mede a demanda no momento presente diminuiu 0,8 ponto, para 93,3 pontos, enquanto o item que avalia a satisfação com a situação atual dos negócios recuou 1,7 ponto, para 90,2 pontos.

Entre as expectativas, a demanda prevista para os próximos três meses caiu 3,6 pontos, para 84,4 pontos. O componente que mede as expectativas para a evolução dos negócios seis meses à frente encolheu 3,3 pontos, para 85,4 pontos.