Consumo de energia de residências sobe 5,9% em julho, diz EPE; indústria e comércio retraem

O consumo de energia elétrica das residências cresceu 5,9% em julho, na comparação com mesmo mês do ano passado, e alcançou 14.219 gigawatts-hora (GWh). Para a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o desempenho pode ser explicado pelo frio intenso em boa parte do País, que estimulou o maior uso de sistemas de aquecimento nas residências.

Além disso, a instituição cita que a melhora no emprego e na renda, aliada à ampliação da base de consumidores, também pode ter favorecido a expansão.

As demais classes de consumo apresentaram queda. As indústrias registraram diminuição de 1% na demanda por eletricidade, para 16.617 GWh, com 18 dos 37 setores monitorados pela EPE apresentando retração.