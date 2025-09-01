Dólar sobe com ajustes e riscos locais em pregão de baixa liquidez

Após mínima de R$ 5,4149 e máxima de R$ 5,4495, o dólar à vista encerrou o pregão em alta de 0,33%, a R$ 5,4401. No ano, a moeda americana perde 11,98% ante o real, que ainda exibe o melhor desempenho entre pares latino-americanos.

"Com feriado nos Estados Unidos, o dia é de menor liquidez. E parece que há mais atenção aos acontecimentos domésticos. O mercado não recebeu com bons olhos a primeira versão do orçamento de 2026", afirma a economista-chefe do Ouribank, Cristiane Quartaroli.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) prevê superávit primário de R$ 34,5 bilhões (0,25% do Produto Interno Bruto - PIB), alinhado à meta do novo arcabouço fiscal, mas o resultado depende da exclusão de despesas como precatórios e custos de instituições científicas. Sem essas exclusões, o governo projeta déficit primário de R$ 23,3 bilhões.

A avaliação de casas relevantes ouvidas pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), como MB Associados, Santander e Warren Investimentos, é que o PLOA de 2026, apresentado na noite da última sexta-feira, 29, revela otimismo excessivo do governo quanto ao crescimento da economia e à arrecadação.

O economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi, observa ainda cautela em razão do início, nesta terça-feira, 2, do julgamento de Bolsonaro e de outros réus na Primeira Turma do STF sob acusação de tentativa de golpe de Estado.

"Com o julgamento pegando tração nos próximos dias, há receio de que o governo americano possa reagir com algum tipo de sanção ao Brasil. É um fator que pode jogar o câmbio para cima", diz Borsoi.