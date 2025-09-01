EUA e outros parceiros devem saber que UE sempre defenderá soberania, diz dirigente europeu

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou nesta segunda-feira que a União Europeia (UE) não abrirá mão da sua autonomia frente a parceiros estratégicos, incluindo os Estados Unidos. "Os nossos parceiros, incluindo os EUA, devem saber que a UE sempre defenderá sua soberania, seus cidadãos, suas empresas e seus valores. A diplomacia nunca deve ser confundida com complacência", declarou.

Em discurso durante abertura de evento na Eslovênia, Costa afirmou que a decisão europeia de não retaliar o acordo comercial firmado com Washington, apesar da insatisfação interna, foi motivada por prudência estratégica. "Neste momento, escolhemos a diplomacia em vez da escalada. Estabilizar as relações transatlânticas e garantir o engajamento dos EUA na segurança da Ucrânia tem sido uma prioridade", afirmou, acrescentando que não foi a UE que iniciou uma "guerra comercial", em referência às tarifas aplicadas pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

Costa ressaltou que "a Europa não recua, a Europa se envolve", apontando o apoio de mais de 170 bilhões de euros a Kiev como prova do papel "indispensável" da UE diante da agressão russa.