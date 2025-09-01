Fechamento do mercado financeiro

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,1%
Pontos: 141.283,01
Máxima de +0,37% : 141.950 pontos
Mínima de -0,38% : 140.878 pontos
Volume: R$ 11,98 bilhões
Variação em 2025: 17,46%
Variação no mês: -0,1%
Dow Jones: -0,2%
Pontos: 45.544,88
Nasdaq: -1,15%
Pontos: 21.455,55
Ibovespa Futuro: -0,48%
Pontos: 143.455
Máxima (pontos): 144.240
Mínima (pontos): 143.045
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 38,80
Variação: +0,84%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,14
Variação: +0,13%
Bradesco PN
Preço: R$ 16,71
Variação: -0,71%
Ambev ON
Preço: R$ 12,34
Variação: -0,08%
Petrobras ON
Preço: R$ 33,56
Variação: -0,56%
Vale PNA
Preço: R$ 55,65
Variação: +0,16%
BRF SA ON
Preço: R$ 20,05
Variação: -2,81%
Vale ON
Preço: R$ 55,65
Variação: +0,16%
Itausa PN
Preço: R$ 11,24
Variação: +0,36%
Global 40
Cotação: 740,612 centavos de dólar
Variação: -0,53%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4391
Venda: R$ 5,4401
Variação: +0,33%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,59
Venda: R$ 5,69
Variação: +0,65%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4372
Venda: R$ 5,4378
Variação: +0,21%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5600
Venda: R$ 5,6550
Variação: +0,6%
- Dólar Futuro (outubro)
Cotação: R$ 5,4775
Variação: +0,2%
- Euro
Compra: US$ 1,1708 (às 18h15)
Venda: US$ 1,171 (às 18h15)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3700
Venda: R$ 6,3710
Variação: +0,43%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,5300
Venda: R$ 6,6290
Variação: +0,88%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, 0,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO- MERCADO DE OURO NÃO ABRIU POR SER FERIADO NOS EUA (LABOR'S DAY)
- Ouro
Cotação: US$ 3.516,10 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +1,2%
