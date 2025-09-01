Hapvida investe R$ 35 milhões em primeira unidade premium em São Paulo

Com aporte de R$ 35 milhões, a Hapvida inaugurou nesta segunda-feira, 1º de setembro, a Unidade Avançada Brigadeiro, sua primeira unidade premium em São Paulo. Diferente de uma unidade tradicional, o centro concentra consultas, exames e serviços especializados em um único prédio, com atendimento mais individualizado. O investimento faz parte do plano nacional de expansão da companhia, que prevê R$ 2 bilhões em todas as regiões do País até 2026.

O prédio ocupa sete andares e reúne consultórios médicos, centro de cardiologia, área exclusiva para oncologia, boxes para quimioterapia e um parque diagnóstico completo. Um dos pavimentos foi dedicado à saúde da mulher, com exames como mamografia, ultrassonografia e endoscopia, enquanto outro concentra serviços de cardiologia e diagnóstico, integrando consultas e exames em um único local.

A inauguração integra o plano estratégico da Hapvida, que já entregou cinco hospitais nos últimos meses - em Recife, Fortaleza, São Paulo, Manaus e Belém - e planeja abrir outros dez até o fim de 2026, além de novas clínicas, prontos atendimentos e unidades de diagnóstico e coleta laboratorial.