Holding negocia venda de bloco de controle da Reag Investimentos, alvo de operação da PF

A Reag Capital Holding (Reag Holsa) informou em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que está negociando o potencial venda do bloco de controle da Reag Investimentos com interessados independentes.

Segundo a companhia, as tratativas compreendem, entre outros, a troca de informações sujeitas a acordos de confidencialidade e discussões preliminares sobre termos e condições econômicos e contratuais da possível transação.

"Neste momento, não há garantia de que as negociações resultarão na celebração de documento vinculante ou na consumação de qualquer transação, nem definição de preço, estrutura final ou cronograma", informou a Reag.