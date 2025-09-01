Investimentos subiram para sete em cada dez empresas da indústria em 2024, afirma CNI

As empresas da indústria retomaram investimentos, apesar da elevação dos juros, porém continuam usando em maior parte recursos próprios, ao invés de financiamentos de bancos. Esse é o retrato apresentado em um levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) com base nos investimentos feitos no ano passado, quando sete em cada dez empresas da indústria de transformação investiram.

A parcela de empresas que realizaram investimentos (70%) só fica atrás, nos últimos seis anos, do porcentual registrado em 2022 (73%). Nos demais anos, a fatia chegou a no máximo 65%, porcentual tanto de 2021 quanto de 2023. A pesquisa ouviu 1,5 mil empresas de todos os portes: pequeno (600), médio (527) e grande (363). As respostas foram coletadas entre 7 e 17 de janeiro, mas só em 11 de agosto a CNI concluiu o documento, obtido com exclusividade pelo Broadcast.

No ano passado, 71% das empresas realizaram parte ou todos os investimentos planejados. Uma minoria, 10%, adiou ou cancelou os investimentos que estavam previstos por conta de motivos como incertezas econômicas, queda das vendas e aumento dos custos de insumos.