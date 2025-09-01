Lagarde destaca, em discurso, a importância da independência dos bancos centrais

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, não comentou política monetária e perspectivas econômicas da zona do euro, em discurso preparado para o jantar da Conferência Jurídica do BCE de 2025, nesta segunda-feira, 1. Na ocasião, ela mencionou a importância da independência dos bancos centrais.

"Tribunais independentes, agências especializadas, imprensa livre - tudo isso faz parte da infraestrutura da democracia constitucional como freios e contrapesos essenciais da autoridade pública. E o mesmo acontece com os bancos centrais independentes", ponderou.

Ainda, para Lagarde, a autonomia europeia significa agir de forma decisiva e coletiva no cenário mundial para defender nossos valores e interesses, enquanto o multilateralismo significa fazê-lo em conjunto com outros, "sob regras compartilhadas e por meio de instituições confiáveis".