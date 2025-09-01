Moody's melhora previsões para economia dos EUA, mas ainda vê desaceleração com tarifas

A Moody's Ratings melhorou as projeções para o desempenho de algumas das principais economias desenvolvidas este ano, entre elas EUA e Japão, conforme relatório de perspectivas econômicas globais. A agência, porém, ainda espera firme desaceleração da atividade, em meio à incerteza sobre o tarifaço norte-americano.

A instituição projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA crescerá 1,5% em 2025, comparado com estimativa de expansão de 1,0% calculada na edição anterior do relatório, em maio. Para 2026, a expectativa se manteve inalterada em alta de 1,5% na maior economia do planeta.

"A incerteza da política comercial, as demissões no governo federal e outros choques de políticas provavelmente pesarão sobre o crescimento, elevando o desemprego", avalia a agência.