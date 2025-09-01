Nos EUA, total de 1,2 milhão de imigrantes saiu da força de trabalho sob Trump

Mais de 1,2 milhão de imigrantes deixaram a força de trabalho dos Estados Unidos entre janeiro e julho deste ano, segundo dados preliminares do Censo analisados pelo Pew Research Center. O recuo envolve tanto pessoas em situação irregular quanto residentes legais e ocorre no momento em que o país registra o primeiro declínio na população imigrante após o recorde de 14 milhões em 2023.

Imigrantes representam quase 20% da força de trabalho americana e são essenciais em setores como agricultura, construção e serviços. Segundo o Pew, 45% dos trabalhadores em agricultura, pesca e manejo de florestas são imigrantes, assim como 30% da construção e 24% dos serviços.

"Não está claro quanto do declínio se deve a saídas voluntárias, deportações, subnotificação ou outras questões técnicas", disse a pesquisadora Stephanie Kramer. "No entanto, não acreditamos que os números preliminares indicando migração líquida negativa estejam tão distantes a ponto de o declínio não ser real."