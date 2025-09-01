Pesquisa mostra que 55% dos brasileiros das classes A, B e C não têm planejamento financeiro

Mais da metade dos brasileiros (55%) das classes A, B e C não possuem planejamento financeiro, segundo pesquisa "A relação dos brasileiros com dinheiro" feita pela Nexus. O levantamento revela que o planejamento financeiro está muito ligado à idade das pessoas. Quanto mais jovem, maior o porcentual de interesse por uma segurança futura. Dos entrevistados, com idades entre 16 a 24 anos, 72% responderam que têm planejamento financeiro. Por outro lado, entre as pessoas com mais de 60 anos, apenas 23% disseram planejar suas finanças.

O maior equilíbrio é visto entre 25 a 40 anos, onde 51% têm planejamento e 49% não têm. Há uma diferença por classe social também: 86% dos entrevistados que pertencem à classe A possuem planejamento financeiro.

A pesquisa da Nexus também mostrou que metade (50%) dos entrevistados disse nunca (24%) ou raramente (26%) conseguir guardar dinheiro de forma regular. Outros 16% responderam às vezes, 19% conseguem guardar dinheiro de forma regular na maioria dos meses e 15%, em todos os meses.