PLOA 2026: governo prevê investir 18,8% mais em estatais, alta de R$ 31,3 bi em relação a 2025

Nos Correios, o investimento previsto é de R$ 1,6 bilhão, distribuído entre manutenção da infraestrutura; manutenção e adequação de bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos; e manutenção e adequação de ativos de informática, informação e teleprocessamento.

A empresa vem registrando déficits sucessivos nos últimos anos. Em 2024, o rombo dos Correios totalizou R$ 2,6 bilhões, quatro vezes maior que o prejuízo de R$ 633 milhões de 2023. A estatal atribui parte dessa perda à queda nas receitas de encomendas internacionais, afetadas pela chamada "taxa das blusinhas", e ao aumento de despesas como o pagamento dos precatórios.

Em entrevista à Band nesse domingo, 31, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reconheceu os prejuízos dos Correios como o caso mais delicado dentro do conjunto de estatais. "Os Correios têm um problema estrutural que é o enorme subsídio daquilo que ficou para ele. Porque quem concorre com os Correios não tem obrigação de entregar carta, ele só faz aquilo que compensa", explicou.

Em uma tentativa de contornar a crise, a empresa se comprometeu com a equipe econômica a economizar R$ 1,5 bilhão ainda em 2025. Uma das apostas para entregar o corte de gastos é o Plano de Desligamento Voluntário, com o qual a empresa prevê economizar R$ 1 bilhão ao ano.

Outra expectativa interna é obter um financiamento de R$ 3,8 bilhões do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como Banco do Brics e presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff.

No ano passado, as estatais federais registraram faturamento recorde de R$ 1,3 trilhão, com R$ 6,7 trilhões em ativos, incrementos anuais de 4,9% e 10,9%, respectivamente. O lucro líquido caiu 41%, somando R$ 116,6 bilhões, queda puxada pela redução nos lucros da Petrobras. Sem a petroleira, o lucro cresceu 9,4% em comparação a 2023, chegando a R$ 79,6 bilhões.