PMI industrial cai a 47,7 pontos em agosto, de 48,2 pontos em julho, diz S&P Global

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade industrial do Brasil caiu a 47,7 pontos em agosto, de 48,2 pontos em julho, segundo dados da S&P Global. A leitura inferior a 50 pontos sugere queda na atividade, e representa a deterioração mais intensa do setor desde meados de 2023.

A indústria reportou que a entrada de novos pedidos diminuiu no ritmo mais acelerado em mais de dois anos, e os pesquisados mencionaram como justificativa tendências adversas de demanda, confiança reduzida por parte dos clientes e os efeitos negativos das tarifas de importação aplicadas pelos Estados Unidos.

Os dados colhidos pela S&P Global também indicaram fraqueza significativa na demanda doméstica, dado que os pedidos internacionais caíram no ritmo mais lento dos últimos três meses, com algumas encomendas sendo suspensas.