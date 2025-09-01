Superintendência do Cade aprova compra da Suvinil pela Sherwin-Williams

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a compra pela Sherwin-Williams da Suvinil Coatings, que pertencia ao Grupo Basf. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a aquisição da fabricante de tintas foi avaliada em US$ 1,15 bilhão.

A operação também inclui a marca Glasu! e as fábricas em Jaboatão dos Guararapes (PE) e São Bernardo do Campo, que ao todo empregam mil funcionários.