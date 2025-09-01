Vela LatAm, da Constellation, compra a Pixeon, a 18ª aquisição no Brasil e avança em saúde

A Vela LatAm, subsidiária da canadense Constellation Software, fez mais uma aquisição no Brasil, sua 18ª. A companhia adquirida é a catarinense Pixeon, empresa de tecnologia para empresas de saúde que era controlada pela gestora americana Riverwood Capital.

Essa é a segunda compra do grupo canadense no mercado de saúde na América Latina. O negócio ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Fundada em 2003, em Florianópolis (SC), a Pixeon está presente em todo o mercado nacional, com soluções utilizadas em hospitais, clínicas, laboratórios e centros de diagnóstico. A Pixeon atende mais de 3 mil instituições e tem atuação no Brasil e outros países da América Latina.