World Liberty Financial, apoiada por Trump, começa a operar token cripto WLFI hoje

A World Liberty Financial - empresa apoiada pelo presidente dos EUA, Donald Trump - começou a operar nesta segunda-feira, 1º de setembro, o seu token cripto sob o nome $WLFI, conforme comunicado divulgado em sua conta no X.

A nota destaca as possibilidades de transação do WLFI em redes de blockchain do Ethereum e da Solana.

Apenas uma porção do token ficará disponível para operações, e alguns investidores não poderão vender seus ativos, a exemplo dos fundadores como Donald Trump Jr. e Eric Trump, que terão limite máximo de 20% enquanto o restante permanecerá sem transações.