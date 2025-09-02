60% da alta do PIB no 2º trimestre ficou concentrada em apenas 3 setores, aponta IBGE

Sob a ótica da oferta, o único recuo no segundo trimestre de 2025 ante o segundo trimestre de 2024 ocorreu em produção e distribuição de eletricidade e gás, água e esgoto, queda de 4,0%, devido à piora nas bandeiras tarifárias e à queda no consumo total de energia.

"Teve seca, acionaram a bandeira tarifária", disse Rebeca. "E esse ano está menos quente, teve menos consumo."

Pelo lado da demanda, o Consumo das Famílias cresceu 1,8%, impulsionado pela melhora do mercado de trabalho, com aumento na massa salarial real, avanço do crédito disponível para as famílias e manutenção de programas do governo de transferências de renda às famílias. Por outro lado, pesam negativamente para o consumo o patamar elevado da taxa básica de juros, a Selic, e o nível de inflação.

Quanto ao Consumo do Governo, houve elevação de 0,4% no segundo trimestre de 2025 em relação ao segundo trimestre de 2024. A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no PIB) cresceu 4,1%, puxada pelo aumento da importação de bens de capital e do desenvolvimento de software.

No setor externo, as exportações cresceram 2,0%, e as importações aumentaram 4,4%.

"Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, a gente ainda tem contribuição negativa do setor externo, com as exportações crescendo mais e as importações crescendo menos", acrescentou Palis.