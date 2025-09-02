Aneel aprova revisão na agenda regulatória e pode definir maior controle da geração distribuída

A 1ª revisão da agenda regulatória da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), para o biênio de 2025-2026, acrescentou como atividade regulatória a definição de requisitos de "observabilidade, operabilidade e controlabilidade" de Recursos Energéticos Distribuídos (RED). Ou seja, a Geração Distribuída (GD), modalidade que permite a geração de energia elétrica no local ou próximo ao ponto de consumo.

A Aneel aponta que a atividade inserida visa endereçar as "preocupações apontadas" pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) quanto aos impactos da alta penetração de Micro e Minigeração Distribuída (MMGD) na operação do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Os empreendimentos na geração distribuída não são geridos diretamente pelo ONS. Logo, esses projetos não são afetados pelos cortes de geração (ou curtailment, no jargão do setor) - a interrupção forçada na geração elétrica por usinas, como as solares e eólicas.