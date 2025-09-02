Bolsas da Ásia fecham sem direção única, de olho em desdobramentos de tarifas

Na China continental, o dia foi de perdas, de 0,45% do Xangai Composto, a 3.858,13 pontos, e de 2,04% do Shenzhen Composto, a 2.414,46 pontos.

Na sexta-feira (29), o Tribunal de Apelações dos EUA considerou ilegal a maioria das tarifas globais impostas pelo presidente americano, Donald Trump, sob alegação de emergência nacional. Washington, no entanto, tem até outubro para recorrer da decisão.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo terceiro pregão seguido hoje, com baixa de 0,30% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.900,60 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com