Bolsas da Europa fecham em forte baixa, puxadas por avanços dos rendimentos com temor fiscal

"Estamos vendo um círculo vicioso de lenta evolução: crescentes preocupações (fiscais) impulsionam os rendimentos, piorando a dinâmica da dívida, o que, por sua vez, impulsionam os rendimentos de novo", disse o Deutsche Bank.

No âmbito macroeconômico, a taxa anual do CPI da zona do euro acelerou para 2,1% em agosto, contrariando previsão de que permaneceria no nível de 2% de julho. A pequena aceleração faz pouca diferença para as autoridades do BCE, que parecem determinadas a manter as taxas de juros inalteradas na reunião de setembro e "provavelmente por vários meses depois disso", na avaliação da Capital Economics.

O dirigente do BCE Gediminas Simkus sugeriu que um corte nos juros de 25 pontos-base (pb) pode acontecer em dezembro, mas, dependendo das informações recebidas, uma redução pode ser discutida já na reunião de outubro.

Entre as empresas, o Banca Monte dei Paschi di Siena aumentou sua oferta de aquisição pelo Mediobanca, adicionando um componente em dinheiro de até 750 milhões de euros. O prazo final para a oferta termina na segunda-feira, 8 de setembro. As ações dos bancos recuaram 3,01% e 2,85% em Milão, respectivamente, onde o FTSE MIB caiu 1,61%, a 41.727,58 pontos. Em Madri, o Ibex 35 recuou 1,57%, a 14.704,20 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 cedeu 1,71%, a 7.677,58 pontos.

O Conselho de Administração da Nestlé anunciou que Philipp Navratil foi nomeado como CEO da companhia, após a demissão de Laurent Freixe. A saída ocorre após uma investigação sobre um relacionamento romântico considerado inapropriado, que viola o Código de Conduta Empresarial da companhia. Em Zurique, as ações da companhia recuaram 0,74%.