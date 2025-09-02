Bolsas de NY fecham em queda com dúvidas de tarifas, yields altos e cautela pré-payroll

As bolsas de Nova York fecharam a terça-feira em queda na primeira sessão de setembro. Na volta do feriado do Dia do Trabalho nos EUA, o clima foi pressionado pela incerteza associada às tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela alta dos juros projetados nos Treasuries e por expectativas em torno do relatório do mercado de trabalho, com divulgação na sexta-feira.

O Dow Jones fechou em queda de 0,55%, aos 45.295,81 pontos, na máxima da sessão, após reduzir queda. Mais cedo, o índice chegou a perder os 45.000 pontos e tocou a mínima intradiária de 44.948,16 pontos. O S&P 500 caiu 0,69%, aos 6.415,54 pontos e o Nasdaq recuou 0,82%, encerrando em 21.279,63 pontos.

O governo Donald Trump deve protocolar na quarta-feira uma apelação à Suprema Corte para reverter uma decisão que considerou ilegais as tarifas impostas pelo presidente americano a importações estrangeiras. "EUA terão sérios problemas sem as tarifas. Sem elas, nós seremos um país de terceiro mundo", acrescentou o republicano.